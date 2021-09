Visite des Archives départementales Archives départementales de l’Essonne, 18 septembre 2021, Chamarande.

Visite des Archives départementales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de l’Essonne

Après un bref historique du domaine et de ses propriétaires successifs, vous découvrirez les missions d’un service d’archives, le travail des archivistes in situ, la diversité et la richesse des collections avec quelques beaux et passionnants documents présentés (du XIIe au XXIe siècle).

Entrée sur inscription, 12 personnes maximum, Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Visitez les coulisses des Archives départementales, en suivant le parcours d’un document, de son arrivée en salle de versement à son stockage dans les magasins et sa communication en salle de lecture.

Archives départementales de l’Essonne 38, rue du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730 Chamarande Essonne



