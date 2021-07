Le Pré-Saint-Gervais Archives de la Préfecture de Police Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Visite des archives de la Préfecture de Police de Paris Archives de la Préfecture de Police Le Pré-Saint-Gervais Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais

Seine-Saint-Denis

Visite des archives de la Préfecture de Police de Paris Archives de la Préfecture de Police, 18 septembre 2021, Le Pré-Saint-Gervais. Visite des archives de la Préfecture de Police de Paris

Archives de la Préfecture de Police, le samedi 18 septembre à 09:30

Ouvert pour la première fois au public, la visite des coulisses des archives de la préfecture de police permettra aux visiteurs de comprendre le parcours des documents d’archives. Comment les documents deviennent-ils archives ? Que se passe-t-il de leur collecte à leur communication en salle de lecture ? Que conserve-t-on, comment et pourquoi ? Quels trésors les magasins des Archives de la Préfecture de Police conservent-ils ? Tout au long de la journée du samedi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les professionnels des archives répondent aux questions des visiteurs au cours de visites guidées, dans des espaces habituellement interdits au public. Cette visite se terminera par une exposition de documents originaux, permettant aux visiteurs d’appréhender la diversité des archives, autour de la carte nationale d’identité. Riche de cent ans d’existence et de nombreux prédécesseurs, la carte d’identité (1921-2021) est le fruit des innovations de la préfecture de police de Paris et des soubresauts de l’histoire.

Sur inscription

Visite guidée des archives et de l’exposition sur la carte nationale d’identité Archives de la Préfecture de Police 25-27 rue Baudin 93310 Le Pré-Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Archives de la Préfecture de Police Adresse 25-27 rue Baudin 93310 Le Pré-Saint-Gervais Ville Le Pré-Saint-Gervais lieuville Archives de la Préfecture de Police Le Pré-Saint-Gervais