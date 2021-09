Savigny-sur-Orge Mairie de Savigny-sur-Orge Essonne, Savigny-sur-Orge Visite des archives communales Mairie de Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Visite des archives communales Mairie de Savigny-sur-Orge, 18 septembre 2021, Savigny-sur-Orge. Visite des archives communales

Mairie de Savigny-sur-Orge, le samedi 18 septembre à 09:00

Le magasin d’archives, situé au sous-sol du centre administratif, vous ouvre ses portes. Venez découvrir l’histoire de la Ville à travers quelques documents emblématiques. Chaque créneau dure une heure.

Entrée sur inscription

Mairie de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

