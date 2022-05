Visite des archives, 800 ans d’histoire Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar Drôme Vous découvrirez les riches trésors remontant au XIIIe siècle, accompagné par un archiviste, vous arpenterez les 2,5 km linéaires d’archives conservées et des documents remarquables. Maison des services publics Hall d’entrée du Musée d’art contemporain Montélimar

