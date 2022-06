Visite des animaux à la ferme pédagogique Pont-Melvez Pont-Melvez Catégories d’évènement: 22390

Visite des animaux à la ferme pédagogique
la ferme du Jardin mod kozh' 1 Lieu-dit Kerangoff Pont-Melvez

2022-08-17 14:15:00 – 2022-08-17 17:00:00

Pont-Melvez 22390 Petite exposition ‘Histoire de la confiture’. Exposition plein air ‘Histoire de la ferme du Jardin mod kozh’ Petite exposition ‘Histoire de la confiture’. Exposition plein air ‘Histoire de la ferme du Jardin mod kozh’ la ferme du Jardin mod kozh’ 1 Lieu-dit Kerangoff Pont-Melvez

