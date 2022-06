Visite des animaux à la ferme pédagogique

2022-07-13 14:15:00 – 2022-07-13 17:00:00 Visite guidée des animaux : poules, lapins, dindon, canards, cochons d’Inde, cochon nain, chèvres naines, vache naine, moutons. Tout l’après-midi : jeux en bois, Atelier créatif, exposition ‘Histoire de la ferme du Jardin mod kozh’. Produits fermiers : Créations en laine, confitures, bocaux de ratatouille, tomates …

Buvette/café/gâteaux.

