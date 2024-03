Visite des 5 sens au jardin roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Berrien, samedi 1 juin 2024.

Visite des 5 sens au jardin roseraie d’Ooh! Au coeur des sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Sur inscription par sms / 5 € / Départ toutes les heures : à 14h,15h, 16h ou 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nous vous ouvrons les portes de notre jardin, lieu de transformation de rose de Damas, qui est le cœur de notre activité. Vous pourrez découvrir les subtilités de leurs parfums et les produits issus de notre travail :

La visite olfactive et musicale commencera par la découverte du parfum de différentes roses et se continuera par l’exploration de la musique des plantes, puis l’explication du processus de distillation, ainsi que par une dégustation de nos produits et la découverte des textures de nos huiles, crèmes et autres créations issues du jardin.

Pour plus de facilité, nous vous accompagnons dans la visite olfactive et musicale.

Jardin et Roseraie de Ooh! Au coeur des sens Ooh! Au coeur des sens, Lieu-dit Goassalec, 29690, Berrien Berrien 29690 Finistère Bretagne 0665423170 http://ooh-aucoeurdessens.fr/ https://m.facebook.com/ooh.aucoeurdessens/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 42 31 70 »}] Le jardin de Ooh! Au coeur des sens est un lieu dédié aux roses de Damas et plantes aromatiques et médicinales à parfum : nous recueillons leur quintessence en les transformant en hydrolats, douceurs et cosmétiques vivants.

Il s’étend sur 3000m2 avec plus de 900 rosiers dont la floraison s’étend entre mai et juin, principalement. Les autres plantes s’ajoutent progressivement pour y mêler parfums et biodiversité.

Lieu d’activité professionnelle en général fermé au public, nous ouvrons ponctuellement un jour par semaine lors de la floraison des roses en mai et juin, (et exceptionnellement lors des rendez-vous aux jardins) ainsi que l’été où nous proposons des ateliers découverte sur les thèmes des plantes aromatiques et médicinales, laboratoire d’expériences autour de la musique, des arts, du bien-être relié aux plantes. Parking sur place

©Alexandra Merer