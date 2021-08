Bommes Bommes Bommes, Gironde Visite des 5 Sens au Château de Rayne Vigneau Bommes Bommes Catégories d’évènement: Bommes

Visite des 5 Sens au Château de Rayne Vigneau 2021-10-14 16:00:00 – 2021-10-17

Bommes Gironde Bommes EUR 30 30 Vivez une initiation atypique en éveillant vos 5 sens à la dégustation grâce aux 5 ateliers proposés : la vue, l'odorat, le toucher, le goût, et l'ouïe. Ce parcours est une aide ludique à l'apprentissage de la dégustation suivie de la découverte des trois vins de la propriété. +33 5 56 76 64 05 Château de Rayne Vigneau

