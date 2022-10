Visite d’entreprise STESF : La Francaise des Plastiques

2022-10-25 – 2022-10-25 Depuis 50 ans, LFP, est une entreprise innovante en pleine évolution et assure son développement par une politique de diversification en injection et extrusion gonflage en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de ses techniciens, chefs de projet et de ses professionnels des métiers de la plasturgie.

Aujourd’hui, le Groupe LFP compte près de 300 collaborateurs répartis sur 4 sites géographiques : Louvigné de Bais, Bais (35), La Jaudonnière (85) et Saint-Berthevin (53). Durée de la visite: 2h

Recommandations particulières: Chaussures fermées, pas de talons hauts. Prise de vue interdite et bijoux interdits.

Âge minimum: 12 ans.

