Finistre Découverte de la culture et de la récolte des champignons avec Dany et Bernard, producteurs de shiitakés passionnés qui auront à cœur de faire partager leur savoir au travers d’une visite mycologique surprenante ! Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM. Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/ Plouider

