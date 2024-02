Visite d’entreprise le Grenier de Miloé Lieu-dit Croaz Mezduan Plouvien, vendredi 12 juillet 2024.

Les pâtes du champ à l’assiette

– Visite de la ferme culture et stockage du blé, présentation du moulin et de la production des pâtes (en vidéo)

– Atelier pour les enfants autour du blé et de la farine

Les départs de visite possibles sont à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 14:00:00

fin : 2024-07-12

Lieu-dit Croaz Mezduan Le Grenier de Miloé

Plouvien 29860 Finistère Bretagne office@abers-tourisme.com

