Visite d’entreprise « Laine et Compagnie » Château-Chervix, samedi 2 mars 2024.

Nous sommes ravis de vous annoncer la reprise de nos visites d’entreprises à partir de ce samedi 3 février !

Plongez dans l’univers artisanal de notre manufacture de literie en laine et découvrez le savoir-faire passionnant derrière chaque pièce.

Rejoignez-nous chaque premier samedi du mois pour une visite immersive de notre atelier, où la laine de nos éleveurs locaux prend vie avec délicatesse et authenticité.

Rendez-vous à 14h pour débuter cette aventure d’une heure, et explorez l’histoire derrière chaque fibre. En tant qu’entreprise fabricante, nous sommes fiers de vous offrir une expérience unique, tout en valorisant nos partenariats avec les éleveurs de laine.

Soutenez le local, découvrez l’artisanat et plongez dans l’univers douillet de la literie en laine. Réservez votre place dès maintenant et venez vivre cette expérience avec nous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02

La Chapelle

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laine-et-compagnie.fr

