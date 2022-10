Visite d’entreprise : INRAE Ploudaniel, 3 novembre 2022, Ploudaniel.

Visite d’entreprise : INRAE

2022-11-03 – 2022-11-03

Découvrez, au cours de la visite, les 3 missions d’INRAE à Ploudaniel : la recherche sur les déterminants génétiques de la résistance aux bioagresseurs chez la pomme de terre, le maintien de ressources génétiques d’intérêt agronomique (pomme de terre et apparentées sauvages, colza, moutarde, choux, échalote, ail) et l’expérimentation sur différentes cultures en conditions pédoclimatiques typiquement océaniques. Les visites durent 3 heures et vous permettent de découvrir les laboratoires de biologie moléculaire et de culture in vitro, les activités en serres et celles réalisées aux champs. Elles sont commentées par les ingénieurs et techniciens qui sont impliqués dans les différents projets de recherche.

Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM.

Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/

