Visite d’entreprise : INRAE Ploudaniel, 30 juin 2022, Ploudaniel.

2022-06-30 10:00:00 – 2022-05-30 12:30:00

Ploudaniel 29260 Ploudaniel

L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement vous ouvre ses portes. Spécialisées dans les activités de recherches et d’expérimentation sur la pomme de terre et sa génétique, les équipes vous feront découvrir leurs travaux au travers d’échanges et de visites des laboratoires et du domaine.

