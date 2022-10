Visite d’entreprise : Hôtel-Restaurant La Butte Plouider Plouider Catégories d’évènement: Finistre

Plouider

Visite d’entreprise : Hôtel-Restaurant La Butte Plouider, 26 octobre 2022, Plouider. Visite d’entreprise : Hôtel-Restaurant La Butte

12, rue de la mer Plouider Finistre Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

2022-10-26 – 2022-10-26 Plouider

Finistre Plouider Durant 1h30, la visite vous fera découvrir tous les services de l’établissement et bénéficier d’explications sur la démarche écoresponsable. Elle se terminera à la boulangerie du site, par une dégustation. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM. Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/ tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.cotedeslegendes.bzh/ Plouider

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouider Autres Lieu Plouider Adresse 12, rue de la mer Plouider Finistre Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne Ville Plouider lieuville Plouider Departement Finistre

Plouider Plouider Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouider/

Visite d’entreprise : Hôtel-Restaurant La Butte Plouider 2022-10-26 was last modified: by Visite d’entreprise : Hôtel-Restaurant La Butte Plouider Plouider 26 octobre 2022 12 Finistre Plouider rue de la mer Plouider Finistre Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne

Plouider Finistre