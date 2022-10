Visite d’entreprise : GAEC du Viquet Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: Finistre

Plounéour-Brignogan-plages

Visite d’entreprise : GAEC du Viquet Plounéour-Brignogan-plages, 28 octobre 2022, Plounéour-Brignogan-plages. Visite d’entreprise : GAEC du Viquet

Le Viquet Plounéour-Brignogan-plages Finistre

2022-10-28 – 2022-10-28 Plounéour-Brignogan-plages

Finistre Plounéour-Brignogan-plages Apprenez en plus sur la culture des légumes en Côte des Légendes et échangez avec un agriculteur passionné par son métier au cours de cette visite. Échalotes, endives et autres légumes n’auront plus aucun secret pour vous !

Au cours de la visite, vous pourrez découvrir l’atelier endive, récolte conditionnement, la salle de forçage ainsi que tout le matériel réservé à la production bio. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM. Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/ Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plounéour-Brignogan-plages Autres Lieu Plounéour-Brignogan-plages Adresse Le Viquet Plounéour-Brignogan-plages Finistre Ville Plounéour-Brignogan-plages lieuville Plounéour-Brignogan-plages Departement Finistre

Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneour-brignogan-plages/

Visite d’entreprise : GAEC du Viquet Plounéour-Brignogan-plages 2022-10-28 was last modified: by Visite d’entreprise : GAEC du Viquet Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages 28 octobre 2022 Finistre Le Viquet Plounéour-Brignogan-plages Finistre Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages Finistre