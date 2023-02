Visite d’entreprise : France Haliotis – élevage d’ormeaux France Haliotis, 22 février 2023, Plouguerneau .

2023-02-22 11:00:00 – 2023-02-22 11:30:00

Un savoir-faire unique pour un produit d’exception, France Haliotis vous propose une visite du seul élevage d’ormeaux en pleine mer d’Europe. L’équipe vous fera partager sa passion pour l’halioticulture et vous comprendrez pourquoi les plus grands chefs étoilés choisissent l’ormeau de Plouguerneau.

Parcours de 30 minutes avec dégustation à la fin. Au cours de la visite, vous découvrirez :

• l’ormeau et sa biologie,

• les secrets de la reproduction,

• l’élevage du naissain (0 à2cm),

• les méthodes d’élevage en mer et les outils de production,

• l’impact sur le milieu et la préservation des ressources naturelles,

• le travail de la nacre et la confection de bijoux,

• des idées de recettes et de préparation

La visite est suivie d’une dégustation.

5 personnes minimum / 10 personnes maximum

Sur réservation auprès de France Haliotis.

+33 2 98 37 17 39 https://www.francehaliotis.com/bookings-checkout/visite-de-notre-%C3%A9levage-d-ormeaux?referral=service_list_widget

