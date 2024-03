Visite d’entreprise FARIBOLES PRODUCTIONS Darnétal, jeudi 25 avril 2024.

Visite d’entreprise FARIBOLES PRODUCTIONS Darnétal Seine-Maritime

Découvrez l’univers captivant de Fariboles Productions lors d’une visite exclusive de leur atelier les 23 et 25 avril prochains ! Fondée en 1993 à Darnétal, cette entreprise est renommée pour la conception et la fabrication de figurines en résine représentant les personnages emblématiques de la bande dessinée franco-belge, des comics et des mangas.

Fabriquées entièrement à la main avec le plus grand soin au sein de l’atelier normand, ces figurines haut de gamme en édition limitée sont prisées par les collectionneurs du monde entier.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Fariboles Productions s’est imposée comme une référence dans le domaine de la figurine de collection, grâce à son engagement envers la qualité, l’originalité et l’artisanat.

Chaque pièce est le fruit d’un travail minutieux, témoignant de la passion et du talent unique de ses créateurs.

Ne ratez pas cette opportunité de plonger dans les coulisses de cet atelier d’exception et de découvrir son savoir-faire remarquable !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 09:00:00

fin : 2024-04-25 15:30:00

6-8 Rue Alsace Lorraine

Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie

