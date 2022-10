Visite d’entreprise : Cinéma Even Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Lesneven Vous vous êtes toujours senti l’âme d’un projectionniste, ou vous êtes simplement curieux de ce qu’il se passe dans les coulisses lors de votre séance ?

Gérard, Président de l’association en charge du cinéma Even vous invite à vous faufiler « derrière l’écran », une belle occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du cinéma et son fonctionnement ! Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM. Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/ Lesneven

