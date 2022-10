Visite d’entreprise : Centre de secours Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistre

Lesneven

Visite d'entreprise : Centre de secours Lesneven, 27 octobre 2022, Lesneven.

Kerjezequel Lesneven Finistre

2022-10-27 – 2022-10-27 Lesneven

Visitez la remise et les véhicules des sapeurs pompiers, utilisées pour leurs missions de secours aux personnes, aux biens et à l'environnement. Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM. Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/

