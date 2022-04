Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistère

Plouvien Finistère Plouvien Sébastien, le brasseur, vous communiquera sa passion en vous expliquant le processur de fabrication des bières artisanales. La visite se terminera par une dégustation.

Les mercredis du 13/07 au 17/08/2022. Départ des visites toutes les heures, à partir de 14h.

+33 7 82 88 09 58 https://www.ti-chope-brasserie-plouvien.com/

