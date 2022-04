Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistère

Plouvien

Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien, 13 juillet 2022, Plouvien. Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien

2022-07-13 – 2022-07-13

Plouvien Finistère Sébastien, le brasseur, vous communiquera sa passion en vous expliquant le processur de fabrication des bières artisanales. La visite se terminera par une dégustation.

Les mercredis du 13/07 au 17/08/2022. Départ des visites toutes les heures, à partir de 14h.

Sans réservation +33 7 82 88 09 58 https://www.ti-chope-brasserie-plouvien.com/ Sébastien, le brasseur, vous communiquera sa passion en vous expliquant le processur de fabrication des bières artisanales. La visite se terminera par une dégustation.

Les mercredis du 13/07 au 17/08/2022. Départ des visites toutes les heures, à partir de 14h.

Sans réservation Plouvien

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouvien Autres Lieu Plouvien Adresse Ville Plouvien lieuville Plouvien Departement Finistère

Plouvien Plouvien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouvien/

Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien 2022-07-13 was last modified: by Visite d’entreprise : Brasserie Ti-chope Plouvien Plouvien 13 juillet 2022 finistère Plouvien

Plouvien Finistère