Visite d’entreprise : Brasserie Cézon Lannilis Lannilis Catégories d’évènement: Finistère

Lannilis

Visite d’entreprise : Brasserie Cézon Lannilis, 11 août 2022, Lannilis. Visite d’entreprise : Brasserie Cézon Brasserie de Cézon 148 Lieu-dit Pellan Lannilis

2022-08-11 – 2022-08-11 Brasserie de Cézon 148 Lieu-dit Pellan

Lannilis Finistère Lannilis La Brasserie de Cézon propose des visites découverte, suivies d’une dégustation.

Les Jeudis du 7/07 au 18/08/2022, avec possibilité d’achat sur place en direct. Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme. contact@brasserie-cezon.fr https://brasseriecezon.toctok.fr/ La Brasserie de Cézon propose des visites découverte, suivies d’une dégustation.

Les Jeudis du 7/07 au 18/08/2022, avec possibilité d’achat sur place en direct. Inscriptions obligatoires à l’office de tourisme. Brasserie de Cézon 148 Lieu-dit Pellan Lannilis

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lannilis Autres Lieu Lannilis Adresse Brasserie de Cézon 148 Lieu-dit Pellan Ville Lannilis lieuville Brasserie de Cézon 148 Lieu-dit Pellan Lannilis Departement Finistère

Lannilis Lannilis Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannilis/

Visite d’entreprise : Brasserie Cézon Lannilis 2022-08-11 was last modified: by Visite d’entreprise : Brasserie Cézon Lannilis Lannilis 11 août 2022 finistère Lannilis

Lannilis Finistère