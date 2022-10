Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel, 26 octobre 2022, Ploudaniel.

Visite d’entreprise : Biobleud

2022-10-26 13:30:00 – 2022-10-26 15:00:00

Biobleud fabrique des pâtes à tarte prêtes à dérouler 100% biologiques et commercialise une large gamme de crêpes et galettes bretonnes depuis 1991.

Entreprise indépendante et pionnière de la Bio depuis plus de 30 ans, Biobleud reste fidèle à ses valeurs fondatrices pour une Bio exigeante et exemplaire. Une aventure menée avec passion et optimisme par les 35 salariés qui se sont donnés pour mission de contribuer au développement d’une alimentation saine, durable et solidaire pour les Humains et la Planète.

Lors de cette visite, découvrez l’atelier de production de nos pâtes à tarte biologiques et notre vision de l’entreprise.

Les bénéfices de la manifestation seront reversés à la SNSM.

Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/

