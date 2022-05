Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel Ploudaniel Catégories d’évènement: 29260

Ploudaniel

Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel, 12 juillet 2022, Ploudaniel. Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel

2022-07-12 – 2022-07-12

Ploudaniel 29260 Venez découvrir le processus de fabrication des pâtes ménagères 100% bio Biobleud !

Atelier dégustation et possibilité d’achat à l’issue de la visite découverte. Réservation obligatoire tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.biobleud.fr/ Venez découvrir le processus de fabrication des pâtes ménagères 100% bio Biobleud !

Atelier dégustation et possibilité d’achat à l’issue de la visite découverte. Réservation obligatoire Ploudaniel

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 29260, Ploudaniel Autres Lieu Ploudaniel Adresse Ville Ploudaniel lieuville Ploudaniel Departement 29260

Ploudaniel Ploudaniel 29260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudaniel/

Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel 2022-07-12 was last modified: by Visite d’entreprise : Biobleud Ploudaniel Ploudaniel 12 juillet 2022 29260 Ploudaniel

Ploudaniel 29260