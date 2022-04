Visite d’entreprise : Bergerie des Abers Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistère

Plouvien Finistère Élodie et Ronan vous accueillent sur leur ferme de 220 brebis laitières : vidéo sur les agnelages, visite de la bergerie, découverte de la fabrication des fromages, démonstration de chien de troupeau.

Les mercredis du 13/07 au 17/08/2022 de 15h à 17h.

