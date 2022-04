Visite démonstration du grand orgue de l’Abbatiale de St Sever Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

2022-08-23 15:00:00 – 2022-08-23 16:30:00

Saint-Sever Landes 4 EUR Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations. Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations. +33 5 58 76 34 64 Découvrez en toute intimité l’un des derniers chefs-d’œuvre du facteur d’orgue Cavaillé Coll… L’organiste Philippe Carrère vous partage sa passion le temps d’une visite ponctuée de démonstrations. Francis Lafargue

