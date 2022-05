Visite Démonstration à la Savonnerie

Visite Démonstration à la Savonnerie, 25 avril 2022, . Visite Démonstration à la Savonnerie

2022-04-25 10:30:00 – 2022-08-01 restauration possible sur place sur réservation au 05 65 11 08 86 La savonneire de Cardaillac vous ouvre ses portes ! Venez découvrir les secrets de la fabrication du savon saponifié à froid ! Visite sur réservation obligatoire, durée d’environ 1h30.

pour le départ de la visite rendez-vous au Bar du Fort restauration possible sur place sur réservation au 05 65 11 08 86 dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville