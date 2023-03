Visite Démonstration à la Savonnerie Savonnerie de Cardaillac Cardaillac Catégories d’Évènement: Cardaillac

Visite Démonstration à la Savonnerie
Le Mercadiol, (bar du Fort) Savonnerie de Cardaillac
Cardaillac Lot
2 août 2023

Lot EUR Visite sur réservation obligatoire, durée d’environ 1h30.

pour le départ de la visite rendez-vous au Bar du Fort La savonnerie de Cardaillac vous ouvre ses portes ! Venez découvrir les secrets de la fabrication du savon saponifié à froid ! Savonnerie de Cardaillac Le Mercadiol, (bar du Fort) Cardaillac

