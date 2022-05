Visite Démonstration à la Savonnerie Cardaillac Cardaillac Catégories d’évènement: Cardaillac

Lot

Visite Démonstration à la Savonnerie Cardaillac, 18 juillet 2022, Cardaillac. Visite Démonstration à la Savonnerie Cardaillac

2022-07-18 10:30:00 – 2022-07-18

Cardaillac Lot Cardaillac restauration possible sur place sur réservation au 05 65 11 08 86 La savonnerie de Cardaillac vous ouvre ses portes, démonstration de fabrication de savon saponifié à froid. sur réservation obligatoire, pour le départ d la visite rendez vous au bar du Fort.

Port du masque obligatoire. +33 6 79 60 62 77 restauration possible sur place sur réservation au 05 65 11 08 86 savonnerie cardaillac

Cardaillac

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cardaillac, Lot Autres Lieu Cardaillac Adresse Ville Cardaillac lieuville Cardaillac Departement Lot

Cardaillac Cardaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardaillac/

Visite Démonstration à la Savonnerie Cardaillac 2022-07-18 was last modified: by Visite Démonstration à la Savonnerie Cardaillac Cardaillac 18 juillet 2022 Cardaillac Lot

Cardaillac Lot