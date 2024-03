Visite d’Embrin et découverte du lin Festival du lin Impasse du Château Ambrumesnil, vendredi 5 juillet 2024.

Visite d’Embrin et découverte du lin Festival du lin Impasse du Château Ambrumesnil Seine-Maritime

À l’occasion du Festival du lin, partez à la découverte de l’activité d’Embrin !

Au programme, découverte des champs de lin, de l’espace scénographique, de l’atelier de confection et de la boutique EMBRIN.

Venez découvrir le travail du lin textile au sein de l’exploitation agricole familiale. En vous baladant au sein des champs de lin et de notre espace scénographique, vous découvrirez les étapes de culture et de transformation du lin textile. La visite se poursuit dans notre atelier, où notre équipe de couturières et coupeur perpétuent un savoir-faire traditionnel de coupe et confection de linge de maison et de décoration haut de gamme.

Vendredi visite possible à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30

Samedi visite possible à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05 15:30:00

Impasse du Château Embrin

Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie

