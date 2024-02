Visite Delamain Cognac Jarnac, mardi 2 janvier 2024.

Visite Delamain Cognac Jarnac Charente

Avec un style unique alliant finesse et élégance, la Maison Delamain produit exclusivement des vieux cognacs, (à partir des XO) et révèle aux amateurs du monde entier la plus pure et authentique expression du terroir de Grande Champagne.

25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-08-03

9 rue Jacques et Robert Delamain

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine visite@delamain-cognac.com

