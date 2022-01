VISITE DÉGUSTATION Montpellier, 14 février 2022, Montpellier.

VISITE DÉGUSTATION Montpellier

2022-02-14 – 2022-02-14

Montpellier Hérault

EUR 40 40 Cette année, offrez une Saint Valentin un peu différente. Que diriez-vous d’une visite dégustation ?

Pendant 01h30, laissez-vous guider à travers le centre historique de Montpellier et ses lieux incontournables de la Place de la Comédie à l’Arc de Triomphe tout en déambulant par les Places de la Canourgue et Jean Jaurès, le charme de la Rue du Bras du fer et l’imposante façade de la Cathédrale… vous ne verrez plus Montpellier de la même façon!

Ensuite, rendez-vous pour la dégustation Vins, foie gras, fromages, truite fumée et charcuteries pour le plus grand bonheur de nos papilles!

Conviviale, cette visite est parfaitement adaptée aux Amoureux!

Visite guidée à pied de 17h30 à 18h00 environ et de 18h30 à 19h30 pour la dégustation

Déroulé de la prestation : Visite Guidée en français de 1h30 encadrée par une guide conférencière puis 1h de dégustation : Vins* – Foie gras, fromages et Charcuteries (merci de nous faire savoir les intolérances alimentaires de certains participants)- une coupe de champagne offerte.

Sur réservation – à venir

contact@prowinetour.com +33 6 22 98 61 04 https://www.prowinetour.com/fr/

