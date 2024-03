Visite & dégustation « Le château et son jardin » Jardin du château de Morlanne Morlanne, samedi 1 juin 2024.

Visite & dégustation « Le château et son jardin » Visite thématique « Le château et son jardin » organisée au château, suivie d’une dégustation de vins et de boissons infusés de l’entreprise Arbor Aether en fin de la visite. 1 et 2 juin Jardin du château de Morlanne 10€ plein tarif, 8€ en tarif réduit et gratuit pour les -6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Jardin du château de Morlanne 34 Carrère du Château, 64370 Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 60 27 http://chateaudemorlanne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.59.81.60.27 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaudemorlanne@orange.fr »}] Au milieu d’un parc aux arbres centenaires, le jardin à la française du château de Morlanne est une création d’Hélène Ritter, dernière propriétaire, en place et lieu du « baile » ancienne basse-cour du château médiéval. Le site offre une vue imprenable sur la chaine des Pyrénées.

©Laurent300Dpi