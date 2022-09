Visite, dégustation & farandole de gougêres Rully Rully Catégories d’évènement: Rully

Saône-et-Loire

Visite, dégustation & farandole de gougêres Rully, 13 octobre 2022, Rully. Visite, dégustation & farandole de gougêres

11 Rue des Bordes Maison André Delorme Rully Saône-et-Loire Maison André Delorme 11 Rue des Bordes

2022-10-13 – 2022-10-15

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes

Rully

Saône-et-Loire Rully Visite/Dégustation 6 vins et farandole de gougêres Visite des caves, dégustation de 6 vins (1 Crémant de Bourgogne + 3 appellations Villages + 2 Premiers Crus) accompagnée de gougêres aux multiples parfums. Les gougêres sont des spécialités bourguignonnes faites de pâte à choux et de fromage que nous vous proposerons au comté, à l’époisses, aux escargots persillade… Durée : 1h30 environ caveau@andre-delorme.com https://www.andre-delorme.com/ Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Rully, Saône-et-Loire Autres Lieu Rully Adresse Rully Saône-et-Loire Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Ville Rully lieuville Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Departement Saône-et-Loire

Rully Rully Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rully/

Visite, dégustation & farandole de gougêres Rully 2022-10-13 was last modified: by Visite, dégustation & farandole de gougêres Rully Rully 13 octobre 2022 11 Rue des Bordes Maison André Delorme Rully Saône-et-Loire Rully Saône-et-Loire

Rully Saône-et-Loire