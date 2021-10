Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Visite-dégustation des Halles Sainte-Claire Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Visite-dégustation des Halles Sainte-Claire
2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 11:30:00
Grenoble Alpes Tourisme
14 rue de la République
Grenoble
Isère

Grenoble Isère EUR 10 12 Avis à tous les gourmands amateurs de patrimoine ! Profitez tout d’abord des explications du guide sur l’histoire du bâtiment et de son environnement avant de déguster de délicieux produits locaux préparés par les commerçants des Halles. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

