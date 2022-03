VISITE-DÉGUSTATION AU DOMAINE DE GAGNEBERT : TOUS LES VENDREDIS Les Garennes sur Loire, 8 avril 2022, Les Garennes sur Loire.

De passage en Anjou, vous cherchez une propriété viticole familiale, à proximité d’Angers, pour découvrir le métier de vigneron et les vins de la région ?

En famille, en couple, entre amis ou entre collègues, profitez d’un créneau de visite hebdomadaire :

chaque vendredi du 14 mai au 1er octobre de 10h à 12h, accompagné.e.s de votre guide, partagez un moment convivial en visitant le Domaine de Gagnebert et lors d’une dégustation de 6 cuvées parmi les appellations les plus typiques de la Vallée de la Loire… gratuitement !

Places limitées – Sur réservation uniquement

A bientôt au Domaine de Gagnebert !

contact@domaine-de-gagnebert.com +33 2 41 91 92 86 http://www.domaine-de-gagnebert.com/

