Visite dégustation au château de la Croix, vignoble familial Ordonnac, 14 octobre 2021, Ordonnac.

Visite dégustation au château de la Croix, vignoble familial 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-14 17:00:00

Ordonnac Gironde

Si vous aimez la simplicité et la convivialité, venez découvrir Absolument notre propriété familiale de 30h !

Nous vous ferons découvrir nos chais, nos vignes, nos vins et la passion qui nous anime pour faire ce métier …

Nous vous ferons découvrir également notre façon de travailler en harmonie et au rythme de la nature.

A très bientôt

Stéphanie

Château de la Croix

