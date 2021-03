Le Grand-Village-Plage La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Visite – dégustation à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégorie d’évènement: Le Grand-Village-Plage

du mardi 6 avril au mardi 27 avril à La Maison éco-paysanne

Visite commentée de la Maison éco-paysanne (partie extérieure uniquement), suivie d’une dégustation de produits locaux dans le jardin. Découvrez une ferme traditionnelle oléronaise, rénovée en chantiers participatifs et en éco-matériaux. Composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, cette ferme illustre le quotidien des insulaires au 19ème siècle. L’unique pièce de vie, le chai, la grange, le jardin, tout y est, comme en 1900… Les bâtiments sont actuellement en rénovation, et les objets d’autrefois reviendront bientôt sur site. Après la visite commentée, profitez d’une dégustation de produits oléronais, salés et sucrés, à l’ombre des figuiers (ou sous un bâtiment traditionnel en cas de pluie).

Sur réservation. Adulte 6 €, enfant 4,50 €. Durée : 1h30.

