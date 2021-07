Noues de Sienne Noues de Sienne Calvados, Noues de Sienne Visite dégustation à la cidrerie Mette au Mesnil Caussois Noues de Sienne Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

Noues de Sienne Calvados Noues de Sienne La cidrerie Mette vous propose de découvrir l'univers de la distillation avec l'alambic à repasse. Un univers olfactif unique, la chauffe au bois, l'ébullition du cidre et le coeur de la distillation. L'alchimie du Calvados n'aura plus de secret pour vous! chaque vendredi, de 13h30 à 14h30, de 15h00 à 16h00, de 16h30 à 17h30. Visite d'une durée de 1h en français ou en anglais. mette.nicolas@hotmail.fr +33 7 77 25 38 59 https://www.cidrerie.mette.fr/

