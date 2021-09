Eybens Champiloop Eybens, Isère Visite dégustation à «CHAMPILOOP» Champiloop Eybens Catégories d’évènement: Eybens

Visite / dégustation de « Champiloop » de 17h00 à 19h Départ devant la MACI, direction “Champiloop”. La champignonnière de la Frise à Eybens nous accueille pour nous présenter l’origine du projet, les motivations et aspirations de Hamid et Maxime, la réalisation et l’enthousiasme ainsi que les secrets du fond de la cave et les différents champignons que nous dégusterons. Un peu d’histoire : En 2016, les caves de la Frise sont aménagées en champignonnière grâce aux bénévoles de l’association GERM. Hamid, fort d’une première expérience entrepreneuriale autour des champignons, débute l’exploitation des caves. En 2020, Maxime le rejoint à la fin de ses études, avec l’envie de créer une entreprise avec un impact sociétal positif. Ensemble ils créent « Champiloop » pour développer une entreprise créatrice de valeur pour les humains et la Nature.

