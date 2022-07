Visite d’église

Visite d'église



Samedi 23 juillet : PARGUES – Visite de l'église de Pargues sur la thématique des décors : mobilier et peintures. Rendez-vous à 14h15 devant l'église (ancien cimetière) pour une visite de 2h. Sur rendez-vous. Contact : +33 6 86 38 43 40.

