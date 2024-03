Visite-défis Les Harfleuriades Harfleur, mercredi 3 juillet 2024.

Visite-défis Les Harfleuriades Harfleur Seine-Maritime

Par Touches d’Histoire.

La Ville d’Harfleur et Touches d’Histoire vous proposent de participer à une visite atypique pour une découverte originales d’Harfleur ! Parcourir la ville, devenir acteurs de la visite en relevant défis et autres challenges, répondre à des quizz, telles seront vos missions… L’équipe gagnante est celle qui a le plus de points à la fin de la visite. Apprendre devient un jeu !

Pour les enfants à partir de 6 ans Durée 1h30

Accès libre, sur réservation au 02 35 13 30 09 ou tourisme@harfleur.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 15:30:00

fin : 2024-07-03

50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

