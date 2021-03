Brest Brest Brest, Finistère Visite-dédicace de l’exposition Thersiquel avec Cristhine Le Portal et Fabien Ribery . Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite-dédicace de l’exposition Thersiquel avec Cristhine Le Portal et Fabien Ribery ., 13 mars 2021-13 mars 2021, Brest. Visite-dédicace de l’exposition Thersiquel avec Cristhine Le Portal et Fabien Ribery . 2021-03-13 – 2021-03-13 Les Curiosités de Dialogues 25 Rue de Pontaniou

Brest Finistère À fleur de corps – éd. Locus Solus Voici un versant moins connu de l’œuvre du grand photographe Michel Thersiquel (1944-2007) : durant 14 ans, ne répondant à aucune commande, il se rend régulièrement au Centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, dans le Morbihan. 4200 photographies en noir et blanc sont prises, puis archivées, presque jamais montrées.

La moitié des effectifs de l’établissement sont alors des enfants, dont beaucoup de jeunes myopathes. Dans les images de l’humaniste Thersiquel, se lit toujours l’espoir derrière la souffrance. Dans ces corps amputés, paralysés, cabossés, transparaît une formidable envie de vivre. ➡ À l’occasion de la présentation de cette série aux Ateliers des Capucins du 28 novembre au 4 avril, Cristhine Le Portal, membre de l’association des Amis de Michel Thersiquel vous propose, samedi 13 mars, une visite de l’exposition suivie d’une séance de dédicaces aux Curiosités de Dialogues. Une visite le samedi 13 mars à 11h en compagnie de Cristhine Le Portal et Fabien Ribery avec séance de dédicaces jusqu’à 12h30, ou l’après-midi, à 15h en compagnie de Cristhine Le Portal avec séance de dédicaces jusqu’à 16h30. La jauge de la visite est réduite. Pour y assister, l’inscription est indispensable. Inscription par mail à lescuriosites@librairiedialogues.fr ou au 02 98 40 01 01 ou directement aux Curiosités de Dialogues. +33 2 98 40 01 01 https://www.librairiedialogues.fr/ À fleur de corps – éd. Locus Solus Voici un versant moins connu de l’œuvre du grand photographe Michel Thersiquel (1944-2007) : durant 14 ans, ne répondant à aucune commande, il se rend régulièrement au Centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, dans le Morbihan. 4200 photographies en noir et blanc sont prises, puis archivées, presque jamais montrées.

La moitié des effectifs de l’établissement sont alors des enfants, dont beaucoup de jeunes myopathes. Dans les images de l’humaniste Thersiquel, se lit toujours l’espoir derrière la souffrance. Dans ces corps amputés, paralysés, cabossés, transparaît une formidable envie de vivre. ➡ À l’occasion de la présentation de cette série aux Ateliers des Capucins du 28 novembre au 4 avril, Cristhine Le Portal, membre de l’association des Amis de Michel Thersiquel vous propose, samedi 13 mars, une visite de l’exposition suivie d’une séance de dédicaces aux Curiosités de Dialogues. Une visite le samedi 13 mars à 11h en compagnie de Cristhine Le Portal et Fabien Ribery avec séance de dédicaces jusqu’à 12h30, ou l’après-midi, à 15h en compagnie de Cristhine Le Portal avec séance de dédicaces jusqu’à 16h30. La jauge de la visite est réduite. Pour y assister, l’inscription est indispensable. Inscription par mail à lescuriosites@librairiedialogues.fr ou au 02 98 40 01 01 ou directement aux Curiosités de Dialogues.

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Les Curiosités de Dialogues 25 Rue de Pontaniou Ville Brest