Visite « décrypte la Crypte » de Saint-Girons

2023-02-08 – 2023-02-08

5 EUR Véritable joyau de la sculpture romane, la crypte de Saint-Girons à Hagetmau était autrefois rattachée à une abbaye et servait de lieu de méditation aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jeux et accessoires de visite vous permettront de découvrir ce lieu unique dans une ambiance ludique et interactive !

Sur réservation, 30 personnes – paiement en amont ou par chèque sur place.

