Lors d'une déambulation à la lueur des lampions, Ecretteville-lès-Baons vous livrera tous ses secrets : de la première mention du village en 1006 jusqu'à aujourd'hui, en passant par la fondation du Manoir du Catel par Richard de Treigots au milieu du XIIIème siècle. Sans oublier la place qu'occupait ce dernier dans la haute justice médiévale, à travers l'histoire des sorts réservés aux criminels sous l'Ancien Régime et les graffitis encore visibles laissés par des prisonniers du XVème au XVIIIème siècle. Visite guidée par Florian DUPREY, guide conférencier – Association de sauvegarde et d'animations du Manoir du Catel.

