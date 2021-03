VISITE : DÉCOUVREZ PIRIAC, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE, 14 avril 2021-14 avril 2021, Piriac-sur-Mer.

VISITE : DÉCOUVREZ PIRIAC, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 2021-04-14 14:30:00 – 2021-05-05 16:00:00 Départ de l’Office de Tourisme 7 Rue des Cap-horniers

Piriac-sur-Mer 44420

Découvrez l’origine, l’architecture et l’histoire de cette petite cité.

Les ruelles, le corps de garde et le port de Piriac-sur-Mer n’auront plus de secret pour vous!

contact@labaule-guerande.com +33 2 40 24 34 44 https://www.labaule-guerande.com/piriac-sur-mer.html

Découvrez l’origine, l’architecture et l’histoire de cette petite cité.

Les ruelles, le corps de garde et le port de Piriac-sur-Mer n’auront plus de secret pour vous!