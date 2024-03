Visite découverte – Voyage à travers l’art rupestre mondial La sabline – Musée de préhistoire Lussac-les-Châteaux, samedi 18 mai 2024.

Visite découverte – Voyage à travers l’art rupestre mondial Survolez l’art rupestre mondial accompagné d’un guide pour percer les mystères de l’art rupestre mondial. Voyage garanti aux quatre coins du monde ! Samedi 18 mai, 20h15, 20h45 La sabline – Musée de préhistoire Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:15:00+02:00 – 2024-05-18T20:40:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:45:00+02:00 – 2024-05-18T21:15:00+02:00

Survolez l’art rupestre mondial accompagné d’un guide pour percer les mystères de l’art rupestre mondial. Voyage garanti aux quatre coins du monde !

L’exposition temporaire a été réalisé par des spécialistes universitaires qui ont collaboré, chacun dans son domaine, pour mettre en lumière des sites souvent méconnus d’Afrique, d’Asie comme d’Océanie.

La sabline – Musée de préhistoire 21 route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 80 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}, {« type »: « email », « value »: « lasabline@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}] Le Musée est consacré à la Préhistoire locale. Les expositions racontent la découverte des grottes et abris sous roche et montrent une partie du mobilier archéologique mis au jour dans ces sites. Vous pourrez approcher le mode de vie des hommes préhistoriques et découvrir la spécificité de l’art local : la gravure sur os, dents et pierres gravés. Ces dernières, ornées d’animaux et surtout d’humains, traités de façon réaliste, ont été découvertes par milliers notamment dans la grotte de la Marche, occupée il y a environ 14 000 ans par les Magdaléniens. Pour compléter la visite, vous pourrez suivre le parcours fléché et partir en balade à la découverte des plus proches sites préhistoriques où ont vécu nos ancêtres lussacois. RN 147 reliant Poitiers et Limoges.

© libre de droit