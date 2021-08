Calès Village Calès, Lot Visite découverte Village Calès Catégories d’évènement: Calès

Lot

Visite découverte Village, 18 septembre 2021, Calès. Visite découverte

Village, le samedi 18 septembre à 15:00

Découverte des richesses secrètes du village de Calès sur le chemin de Rocamadour où les moines cisterciens d’Obazine fondèrent une grange….

Rdv devant la mairie

Visite découverte “Un étonnant village”. Village 46350 Calès Calès Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calès, Lot Autres Lieu Village Adresse 46350 Calès Ville Calès lieuville Village Calès