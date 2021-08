Bagnères-de-Bigorre Médiathèque Simone Weil Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visite découverte sur le marbre Médiathèque Simone Weil Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

**Association Les amis du musée du marbre** à 16h30, rendez-vous devant la médiathèque (derrière l’Office de Tourisme), visite durée 1h. Le marbre dans Bagnères : un patrimoine accessible à tous. Autour de la médiathèque, les multiples utilisations du marbre permettent d’évoquer la présence de ce matériau emblématique dans la ville tout au long de son histoire : baignoires, fontaines, monuments, sculptures, voirie ….Visite présentée par Didier Fert Président des Amis du Musée du Marbre de Bagnères de Bigorre.

